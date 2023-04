"Fratelli d’Italia a livello locale contro i balneari"

"Mentre a Roma il Governo Meloni rassicura i proprietari degli stabilimenti balneari promettendo di sottrarli alle gare per le concessioni previste dalla direttiva Bolkestein, a Potenza Picena la giunta Tartabini va addirittura in causa con chi di loro tenta di difendere le ultime concessioni ottenute". E’ questo l’affondo, tramite una nota stampa, del Partito Democratico di Potenza Picena verso l’amministrazione comunale. "Con atto del 27 febbraio 2023 la giunta Tartabini ha deliberato di ‘resistere nel giudizio avverso i ricorsi promossi innanzi al Tar Marche – attaccano i Dem -, aventi ad oggetto l’accertamento della legittimità della perdurante efficacia delle concessioni demaniali marittime di cui sono titolari gli odierni ricorrenti, così come concesse dal Comune di Potenza Picena’. Un beffardo bipolarismo che sa di presa in giro: Fratelli d’Italia al governo del Paese promette e rassicura i proprietari delle concessioni degli stabilimenti balneari e nei territori invece si costituisce contro di loro in tribunale". "Ricordiamo tutti – aggiunge ancora il Partito Democratico di Potenza Picena - come prima delle elezioni politiche dello scorso settembre Fratelli d’Italia a tutti i livelli avesse cercato facili consensi nella categoria dei balneari promettendo di tutto e di più e venendo difatti votata in massa dagli operatori del settore. Non basta: i loro esponenti nelle amministrazioni comunali, come il sindaco Tartabini e soci, con i soldi dei cittadini (più di 26mila euro), incaricano un legale con l’obiettivo di smentire l’operato dei propri uffici comunali avallato, tra l’altro, solo pochi anni prima dalla stessa giunta, ossia da loro stessi. Altri comuni, come Porto Recanati, tanto per citarne uno vicino, non hanno ritenuto di dover contrastare i ricorsi al Tar dei proprietari degli stabilimenti balneari e, infatti, non hanno né deliberato in questo senso né dato incarichi a legali".

g. g.