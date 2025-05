Fratelli d’Italia, il circolo a congresso alla Filarmonica

È stato fissato per venerdì prossimo alle 18 nella sede estiva della Filarominica di via Valenti il congresso cittadino di Fratelli d’Italia. L’appuntamento vedrà un’ora circa di dibattito e la successiva votazione che certificherà l’elezione dei nuovi coordinatori cittadini e dei direttivi comunali. "Quello del capoluogo è un appuntamento molto importante per completare la struttura del partito, pronto a sostenere il governatore Francesco Acquaroli in vista delle regionali. Siamo certi che Fratelli d’Italia sarà determinante", dice il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi (foto).