"Fratelli d'Italia: Nessuna richiesta di incontro a Porto Potenza"

"Il Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza ha fatto sapere di aver terminato il giro di incontri con le forze politiche cittadine, ringraziando alcuni partiti e bacchettando invece il gruppo locale di Fratelli d’Italia per non aver accettato l’invito. Cosa assolutamente falsa. Nessuna richiesta di incontro è mai stata fatta pervenire al nostro gruppo politico". Così, a Potenza Picena, il coordinamento di Fratelli d’Italia risponde a Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza. "Ricordiamo al comitato, che di apolitico ha davvero ben poco – scrive FdI –, che è stata proprio l’amministrazione con il sindaco Noemi Tartabini a invitare il suddetto comitato nel palazzo comunale per un confronto sulla questione del centro civico, mostrando anche i documenti tecnici. L’amministrazione ha successivamente organizzato confronti pubblici aperti alla cittadinanza. E, in uno di essi, è avvenuto un episodio al limite dell’aggressione fisica, nei confronti del sindaco da parte proprio del principale rappresentante del comitato apolitico, che poi ha abbandonato la sala".