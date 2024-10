Fratelli Guzzini, l’amarezza dei lavoratori

C’è stata una buona partecipazione dei lavoratori della Fratelli Guzzini alle assemblee, indette dalle organizzazioni sindacali Cisl e Cgil e la Rsu, per valutare l’ipotesi di accordo con l’azienda per quattro mesi di cassa integrazione che dovrebbe scattare il 4 novembre prossimo e concludersi il 2 febbraio 2025. Questa dovrebbe riguardare a rotazione sessanta dipendenti di cui cinquanta operai e dieci del settore impiegatizio.

Le assemblee sono andate avanti per tutta la giornata di ieri compreso il turno lavorativo di notte per cui solo oggi si dovrebbe sapere l’esito di questi incontri. Per ora i sindacati non fanno trapelare nulla né, tanto meno, l’azienda. Da quello che si è potuto sapere i lavoratori hanno espresso amarezza per un provvedimento inaspettato e che si teme possa nascondere un piano industriale non del tutto confessato e un periodo di crisi più lungo. I lavoratori temono, infatti, che l’azienda vada abbandonando gradualmente l’aspetto puramente produttivo basato su articoli, che hanno fatto la storia della Fratelli Guzzini in questi ultimi cento anni, per orientarsi di più verso il commerciale. L’altro timore è dettato dal fatto che appare strano che la cassa integrazione cada proprio nel periodo delle feste di Natale dove generalmente l’azienda ha più lavoro e può anche concludere accordi promozionali con grandi ditte di distribuzione. Appare strano, infatti, per i lavoratori che la cassa integrazione dovrebbe concludersi il 2 febbraio quando generalmente l’inizio di un nuovo anno è sempre un periodo dove l’attività produttiva va più a rilento e che, quindi, ci si avvii verso un prolungamento di questo ammortizzatore sociale.