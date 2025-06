Frati e suore nei panni degli attori con la commedia "Poru Nando"

Anche frati e suore attori e attrici a Cingoli, con la compagnia teatrale "Terra dei Fioretti" che domani alle 21.15, nell’area de convento di San Giacomo apostolo, rappresenterà la commedia dialettale "Poru Nando", due atti di suor Lucia Stacchio che cura anche la regìa. Lo spettacolo proposto all’aperto, ingresso a offerta libera, s’inserisce nel programma delle manifestazioni organizzate durante la settimana (in collaborazione con i frati della Provincia Picena e le suore del SS. Nome di Gesù) per la festa di Sant’Antonio di Padova. Interpreti della vicenda, in parentesi il rispettivo personaggio, padre Ferdinando Campana (Nando), suor Lucia Stacchio (Marietta) Giordano Sacchi (Don Anto’), padre Luciano Genga (Peppe), Federica Ciucci (Santina), suor Veronica Ceccherini (Emma), Antonella Sacchi (Laurina Lausdei), padre Gianluca Aringoli (becchino), Gabriele Rapaccini (notaio), Letizia Castignani (chierichetta), Nicola Tittarelli (presentatore). E suor Lucia sintetizza così la trama del copione di cui è l’autrice: "Ho ripreso il testo di una vecchia commedia che era uno sketch, integrandolo col secondo tempo, in modo che l’opera si proponesse in due atti. La vicenda si dipana dall’imprevisto decesso d’un marito che lascia alla moglie quanto stabilito in uno spassoso testamento". E per il pubblico, il divertimento è garantito.

Gianfilippo Centanni