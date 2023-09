Fraticelli contro il sindaco: "Il sogno ora è un incubo"

"L’intervista che ho letto sul Carlino ha dell’incredibile. Siamo passati dalla politica del pianto a quella dell’arroganza. Sarebbe auspicabile un po’ di equilibrio e saggezza, soprattutto da una persona matura". Così Massimiliano Fraticelli, coordinatore provinciale di Azione, dopo le parole del sindaco. "Sandro Parcaroli – spiega Fraticelli – parla alla propria maggioranza, dicendo che all’assessore Iommi penserà lui, che di Fratelli d’Italia se ne lava le mani, che qualcuno sembrerebbe volerlo mandare via. Ebbene questa non è nient’altro che la dichiarazione di fallimento politico di un sindaco, che dopo tre anni di governo ancora si comporta come se fosse estraneo all’amministrazione comunale. Sostiene che la città è dalla sua parte. Ebbene questo non si può sapere. Ciò che è certo e che la città lo ha votato e ha riposto in lui molte speranze, che ad oggi sembrano del tutto vane". Secondo il coordinatore di Azione, "invece di fare il masaniello", Parcaroli dovrebbe rispondere ad alcune domande. "Ci dica come è stato possibile che la sua lista civica si sia dissolta nel vento in qualche anno dopo aver ottenuto quasi il 10%. Ci dica quale è la sua linea politica e strategica su questioni serie come Cosmari e Aato". Quindi il capitolo ospedale: "Come è possibile che un progetto ben avviato sia stato messo nel cassetto solo per ragioni politiche con un danno irreversibile per la città e il nostro territorio. Questo non lo sostiene il sottoscritto, ma il prof. Mario Baldassarri. Ci dica come vede oggi il centro storico dopo la riapertura al traffico di piazza della Libertà. Ci dica come giudica da imprenditore illuminato il fatto che la stagione lirica dopo molti anni di attivo sia tornata in perdita, peraltro senza neanche grandi successi di critica. Invece di arrampicarsi sugli specchi, il sindaco dovrebbe prendere atto che il sogno che ha prospettato ai maceratesi in campagna elettorale, si sta trasformando in un incubo. Il credito che è stato riposto nei suoi confronti è terminato".