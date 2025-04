Scivola e si frattura il femore: maxi risarcimento da 50mila euro

Corridonia (Macerata), 16 aprile 2025 – Scende da un gradino e inciampa mentre sta trascorrendo una serata in una discoteca, in compagnia degli amici, per festeggiare un compleanno. Stabilito un risarcimento per una nota commercialista di Corridonia, che ha ricevuto oltre 50mila euro a distanza di poco più di un anno dall’incidente di cui è rimasta vittima.

L’episodio era avvenuto il 13 gennaio 2024, intorno alle 23.30, all’interno della discoteca Ciao Ciao, in località Passo del Bidollo, dove la donna, che è una nota commercialista e tributarista di Corridonia, si trovava in compagnia di alcuni amici per festeggiare un compleanno.

La donna scendendo da un gradino, non illuminato, della discoteca, era inciampata mettendo un piede sul pavimento reso scivoloso forse per una bibita caduta a terra o da un po’ ci acqua. Subito erano stati chiamati i soccorsi. I primi ad aiutarla erano stati i dipendenti del locale, che avevano poi provveduto a ripulire immediatamente l’area in questione. La donna era stata caricato a bordo di una ambulanza e trasportata immediatamente all’ospedale di Macerata, dove era stata ricoverata per la frattura del femore sinistro.

Dopo un intervento e un periodo di degenza all’ospedale la professionista di Corridonia era stata dimessa. In seguito all’episodio, la compagnia responsabile civile della discoteca, che ha agevolato le pratiche perché la donna venisse risarcita quanto prima, dopo aver effettuato la perizia di parte, ha risarcito la signora con oltre 50mila euro (per la precisione 55mila euro, comprensivi di spese e quant’altro) a poco più di un anno dal fatto. La donna era assistita dall’avvocato Maurizio Vallasciani.