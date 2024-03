Frazione di Arnano: approvata la ricostruzione

Approvato definitivamente dal Consiglio comunale di Camerino il piano attuativo per la ricostruzione della frazione di Arnano: "Il piano è arrivato alla conclusione, dopo essere stato discusso in sede di conferenza permanente – ha spiegato l’architetto Maurizio Forconi, responsabile del settore Edilizia privata e Urbanistica -: c’è stata un’importante apertura da parte della Soprintendenza la quale, dietro il parere dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, ha ammesso l’installazione di impianti fotovoltaici in zone dove non siano visibili dalle strade pubbliche". L’architetto ha poi parlato della relazione geologica effettuata sulla frazione: "Il nostro geologo Pontoni, che ha redatto il Piano attuativo, ha effettuato rilevazioni nell’arco di un anno, dalle quali si può procedere alla ricostruzione senza problemi". Forconi ha concluso l’intervento parlando della necessità di sdemanializzare alcuni frusti di terreno di circa 82 metri quadri, e di cederli ai proprietari delle abitazioni. "Trovo positiva la possibilità di realizzare pannelli solari – così il capogruppo di minoranza, Sandro Sborgia -: non ci dovranno essere situazioni di discriminazione. Vorrei sapere se le indagini geologiche fatte su Arnano siano dello stesso tipo di quelle sulla frazione di Nibbiano". A Sborgia ha risposto lo stesso Forconi: "Il Comune possiede da diversi anni delle linee guida dove si prevede che i pannelli solari siano realizzati con silicio di colore rossiccio per renderli il meno impattanti visivamente. Per quanto riguarda le indagini geologiche su Arnano, non sono le stesse fatte su Nibbiano per le diverse situazioni tra le due zone: il geologo Pontoni aveva riscontrato dei movimenti nelle vicinanze di Arnano e temeva che potessero interessarla, ma la diversità dei due terreni ha scongiurato la cosa". A conclusione della discussione l’intervento del sindaco Lucarelli: "Il geologo Pontoni, diversamente da quanto era stato fatto per Sant’Erasmo e Nibbiano, il 14 dicembre 2022 aveva integrato la relazione geologica poiché il Genio civile ravvisava problematiche. delle problematiche. Pontoni ha escluso qualsiasi problematica e il Genio civile ha rilasciato parere favorevole alla ricostruzione". Il Piano attuativo è stato approvato a maggioranza, con l’astensione del sindaco e della minoranza.

Alessio Botticelli