Frecce Azzurre: "Che festa per Giulio Pellizzari"

Entusiasmo alle stelle per Giulio Pellizzari, il ciclista di 21 anni della Red Bull-Bora-Hansgrohe, originario di Camerino, durante la tappa del Giro d’Italia Giulianova-Castelraimondo. Il camerte ha avuto il compito di scortare il caposquadra Primoz Roglic sulle sue strade natie. Sempre presente l’Avis Frecce Azzurre di Camerino, che ha fatto sentire il suo supporto al corridore di casa in particolare nei pressi del Gran Premio della Montagna di Montelago. Tante le scritte di incitamento sull’asfalto. Presente anche un maxi gonfiabile con la scritta "Pello daje a tutta".

Non poteva mancare il resoconto del presidente delle Frecce Francesco Jajani: "Alle 9 a Camerino abbiamo preparato panini e bevande per tutti; poi abbiamo caricato i furgoni con gazebo, tavoli e panche, impianto audio e “Pello“, lo sky dancer creato per l’occasione. Alle 10.30 eravamo sull’ascesa di passo Salegri. Verso le 11 è arrivato il gruppo delle Frecce Azzurre in bici. Man mano che passavano i minuti si sono uniti sempre più ciclisti e il gruppo si è completato verso le 14, eravamo oltre 130. È stato meraviglioso vedere come le persone abbiano risposto al nostro invito creando una bellissima macchia azzurra lungo passo Salegri. Poo prima delle 16 abbiamo sentito moto ed auto. Abbiamo incitato i ciclisti in testa e le pulsazioni sono iniziate a salire anche per noi dall’emozione di avvistare Giulio. E quando lo abbiamo visto arrivare in prima fila nel gruppo, è esploso l’incitamento". E il ciclista si è sciolto in un sorriso di felicità.

Lisa Grelloni