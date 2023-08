Frena di colpo e cade, grave un ciclista

di Gianfilippo Centanni

È ricoverato nell’ospedale anconetano di Torrette il ciclista che ha subìto gravi conseguenze in seguito a un’improvvisa caduta accidentale sull’asfalto. L’incidente si è verificato verso le 9 di ieri mattina nel territorio di Apiro, in un tratto della provinciale numero 4. Di un gruppo di ciclisti provenienti dall’Anconetano, facevano parte anche padre e figlio. Giunto all’incrocio della frazione Montalvello, nel tratto d’una curva in discesa, per motivi su cui hanno compiuto accertamenti i carabinieri di Apiro che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze, il genitore, B. C. di 60 anni residente a Pianello Vallesina, ha "inchiodato", venendo catapultato sulla strada. Il figlio, allarmato dal tonfo alle sue spalle, si è girato: accorgendosi di quanto era successo si è fermato restando vicino al padre, mentre un’altra persona allertava immediatamente il 118. Sul posto è subito giunta una squadra della pubblica assistenza Piros di Apiro, che ha prestato i primi soccorsi. Pure immediatamente è arrivata l’equipe l’automedica del 118 dell’ospedale di Cingoli. Il 60enne non aveva perso i sensi: parlava, sembrava abbastanza lucido, lamentava dolori al polso sinistro, sul lato destro al braccio e alla clavicola, con sintomi di commozione cerebrale. Il dottore lo ha stabilizzato quindi, considerate la dinamica dell’evento e le condizioni dell’infortunato, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza: da Torrette è decollata Icaro-1, atterrata nelle vicinanze dell’incidente. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al nosocomio regionale.