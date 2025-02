Frenata della Link sui nuovi corsi. Acquaroli: valutiamo il fabbisogno

L’incontro on line convocato dalla Link Campus University per chiedere un parere sulla istituzione a Macerata, Fano e Ascoli a, a partire dall’anno accademico 2025 – 2026, di un corso di laurea triennale in Fisioterapia e un corso di laurea triennale in Osteopatia, previsto oggi è stato annullato. È stato lo stesso direttore generale della Link, Roberto Russo, a comunicarlo sabato sera agli oltre 70 soggetti che erano stati invitati. Una breve nota nella quale si specifica che l’incontro è stato posticipato a data da definire, "a valere per il prossimo anno accademico – 2026 – 2027". Un dietro front certamente strano, visto che nell’arco di 24 ore si è convocata e sconvocata una riunione. Ma è chiaro che abbiano pesato le polemiche che si sono già sviluppate per il parere favorevole dato dal presidente Francesco Acquaroli all’attivazione, da parte della stessa Link, di un corso di laurea in Medicina a Fano e Ascoli Piceno e uno in Odontoiatria a Macerata. Questa decisione è stata contestata da diverse forze politiche, mondo accademico, associazioni, studenti e tanti altri. E sulla questione il clima è tuttaltro che sereno. Lo stesso Acquaroli infatti ha voluto precisare che non è "a conoscenza di altri procedimenti, so che c’è stata una lettera per una concertazione ma a me hanno detto che poi questa lettera è stata ritirata. Nel fatto che sia stata ritirata la Regione non c’entra niente, non ha detto nulla". "Non ho visto questa convocazione – ha aggiunto il presidente della Regione – e per noi il procedimento appena chiuso è stato un procedimento di natura tecnica che ha accolto una relazione depositata dalla Presidenza dal Dipartimento Salute e che teneva conto del fabbisogno dalle aziende sanitarie e territoriali". Acquaroli ha ribadito di non aver "mai parlato con la Link Campus University". A proposito della posizione espressa da tutti i rettori delle università marchigiane ha sottolineato che personalmente "guarda più alle università di natura pubblica". "Sono convinto e consapevole del ruolo e dell’importanza delle università pubbliche nella nostra regione – ha aggiunto – e devo ringraziare loro per tutto quello che hanno fatto e fanno". Detto questo per Acquaroli "cosa diversa è doversi attenere ad un quadro normativo vigente, non da oggi, e che prevede nell’offerta del mercato della formazione anche l’ipotesi delle università private". In questo senso "io devo guardare anche la necessità di dare una risposta alle prospettive della programmazione, in particolare sulla sanità, dei medici che dovranno sostituire quelli che vanno in pensione". Il presidente ha ricordato che "in cinque anni abbiamo perso 200 medici di medicina generale passando da 1.150 a 950 medici. Oggi non riusciamo a reperirli". E se ci fossero nuove richieste da parte della Link Campus University la risposta sarà tarata sulle esigenze di fabbisogno: "Se non c’è bisogno di personale e di professionalità sarà un parere negativo se c’è bisogno e le Ast o i soggetti che dovranno esprimere il parere tecnico diranno che c’è un fabbisogno, il parere dovrà essere positivo".