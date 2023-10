’Frigobook’: spazio speciale dedicato alla lettura

Questo pomeriggio, alle 16.30 al parco comunale di Mogliano, verrà inaugurato uno spazio dedicato alla lettura. Il gruppo "Licenze Poetiche. I libri per l’isola deserta" compie vent’anni e, per festeggiare la ricorrenza, all’ombra di una pianta di acero riccio rosso, verrà posta una "panchina letteraria" dove chiunque potrà sedersi e trovare un angolo di pace; una targa ricorderà questo ventennio di letture e un Qr-code permetterà di conoscere il gruppo e scoprire tutti i libri letti, anno dopo anno. Accanto a questa oasi per la lettura ,sarà possibile trovare un "frigobook", voluto dal Bar-Pizzeria Samilù, in cui bambini, ragazzi, adulti, potranno trovare e prendere i libri da leggere. Un’unica regola: "Lascia un libro, prendi un libro". Il "frigobook" sarà visibile sulla mappa interattiva della Rete nazionale per la condivisione del libro.