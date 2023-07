Friku a Loro Piceno e Colmurano: Doppio Appuntamento con Spettacoli di Circo Teatro

Il Friku Festival prosegue con il circo teatro, in un doppio appuntamento. Domani, alle 21.15 all’Orto dei Pensieri di Loro Piceno, va in scena la compagnia Circo Pacco con il suo esilarante "Paccottiglia", vincitore di vari premi, tra visual comedy, non verbale e teatro fisico. "Uno spettacolo in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni: Frank Duro e Gustavo Leumann – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa in una nota –. Rifiutati dal "Nouveau Cirque" e radiati dal circo classico, ai due non resta che creare il proprio Circo Pacco. A costo di prevalere l’uno sull’altro si sfidano a colpi di numeri al limite della cialtroneria tra piogge di pop-corn, magia comica, sequenze di giocoleria e acrobatica".

Domenica invece, alle 18 in piazza Carradori a Colmurano, si prosegue con la compagnia Lannutti & Corbo e il suo "All’incirco varietà", un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. "Uno spettacolo tra il circo teatro e il cabaret – prosegue lo staff del Friku Festival –. I due artisti danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente". Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero.

re. ma.