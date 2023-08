"Friku festival": c’è il Circo Bipolar

Friku Festival, oggi alle 21 in piazza Santa Maria a Serrapetrona arriva il circo contemporaneo della compagnia Circo Bipolar con lo spettacolo "Cafè Rouge". Uno spettacolo di circo e teatro di strada energetico e dinamico, che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, mixato con una vena poetica e a tratti umoristica. Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupiranno e lasceranno senza fiato. Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, sarete trasportati in un mondo dove terra e aria si fondono creando un’atmosfera di divertimento e suspense. Il Circo Bipolar è composto da Costanza Bernotti e Shay Shay Wapniaz.