"Friku Festival", dedicato ai bambini Clown, magia e tanto divertimento

Da domani al 2 settembre sette Comuni – Belforte, Camporotondo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino e Serrapetrona – faranno da scenario alla terza edizione del "Friku Festival" (dal termine dialettale che indica affettuosamente un "bambino") per dodici spettacoli di arti performative varie, tra teatro di strada, circo contemporaneo, clownerie, bolle di sapone e magia. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’unione montana Monti Azzurri ha deciso di puntare di nuovo su questa rassegna, organizzata dall’associazione "Ho Un’idea" all’interno del progetto "Marche in Strada" e del circuito "Marameo Festival" con la direzione artistica di Giuseppe Nuciari e Gigi Piga. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con accesso consentito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le compagnie sono tutte professioniste. Si parte da Monte San Martino; domani, alle 18.30, nel piazzale della chiesa di San Martino Vescovo va in scena Tino Fimiani, clown, attore comico, illusionista e mago di grande esperienza e talento che con il duo Lucch&ttino ha vinto numerosi premi internazionali. Presenterà "Il mago con la T maiuscola", spettacolo in cui miscela giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e comicità. Domenica invece, sempre alle 18.30 ma nel parco pubblico di contrada Molino, è la volta della compagnia Circo improvviso con "Pindarico", storico spettacolo di trasformismo su trampoli in cui, come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, il pubblico entrerà in un mondo di creature straordinarie e di improbabili incontri. Info www.frikufestival.it.

Lucia Gentili