Friku, gran finale per la rassegna

Oggi gran finale per il festival Friku. La rassegna termina a Sant’Angelo in Pontano, alle 16 in piazzale Trento, con la compagnia argentina Bardo e il suo "Street Show", spettacolo che propone "azioni apparentemente casuali alla ricerca di una festa bizzarra, che non vuole mai finire". "Tre personaggi si trovano nel “Bardo“, uno stato che i tibetani descrivono come il momento tra una vita e l’altra, e lì creano un mondo surreale di umorismo e immaginazione, tra acrobazie e manipolazione di oggetti. Uno spettacolo dinamico, magico e attraente per tutte le età" spiega l’organizzazione. Dopodomani a Sant’Angelo in Pontano ricorre la festa del patrono San Nicola. Alle 21.30 arriva Manuel Malanotte con la sua orchestra; alle 23.30 estrazione della tombola di San Nicola e alle 24 spettacolo pirotecnico.