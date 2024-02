Frode di 3 milioni di euro nel mondo dei call center, sequestrati immobili e gioielli

Macerata, 29 febbraio 2024 - Avevano avuto accesso a oltre un milione e trecentomila euro di crediti d'imposta, a fronte di una spesa di circa tre milioni per ricerca, sviluppo e formazione della forza lavoro. La Guardia di Finanza ha invece scoperto che tali attività non erano mai state effettuate, così due società di capitali, che operano entrambe nel settore dei call center, sono finite nei guai.

Le due società erano finite sotto la lente delle Fiamme Gialle, nell’ambito del costante monitoraggio delle imprese della provincia di Macerata, perché connotate da rilevanti indici di pericolosità fiscale emersi a seguito dell'attività d’intelligence portata avanti attraverso l'incrocio dei dati in possesso dei finanzieri. Tutto ciò ha portato alla scoperta dello stratagemma messo in atto dalle due società, che avevano usufruito di oltre 1,3 milioni di euro di crediti d'imposta a seguito di una spesa di 3 milioni per far sostenere ai propri dipendenti corsi di formazione, in realtà – secondo le indagini - mai effettuati.

Sono state così denunciate a piede libero cinque persone per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, tra cui due professionisti responsabili di aver asseverato il sostenimento dei costi oggetto della frode.

I militari hanno contestato alle due società circa 3 milioni di euro di una base imponibile sottratta a tassazione, iva non versata per oltre 1,5 milioni di euro e 1,5 milioni di euro di crediti d'imposta indebitamente compensati.

Il gip ha quindi disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni pari alle imposte evase. I finanzieri hanno così sottoposto a sequestro le quote di proprietà degli indagati relative a 26 immobili per un valore complessivo di circa 300mila euro, le loro disponibilità finanziarie per complessivi 220mila euro e dopo l'apertura di una cassetta di sicurezza 21 oggetti d’oro tra cui collane, bracciali, orecchini e collier.