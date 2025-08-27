Frode fiscale da 3,5 milioni di euro, imprenditore nei guai

Civitanova, 27 agosto 2025 - Operazione delle Fiamme Gialle civitanovesi a tutela delle entrate erariali e della spesa pubblica nazionale. Un imprenditore è stato condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti e gli sono stati sequestrati automezzi, immobili e disponibilità finanziarie. I finanzieri hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una ditta del settore dei trasporti su strada, per gli anni d’imposta dal 2017 al 2022, all’esito della quale è stata constatata l’omessa presentazione delle previste dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per alcuni anni d’imposta nonché un’evasione fiscale complessivamente pari ad oltre 3.400.000 euro. Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura di Macerata per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili obbligatorie. Ed è stato contestualmente segnalato alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle misure cautelari amministrative normativamente previste per i contribuenti evasori totali. Inoltre, nella fase propedeutica all’avvio dell’attività ispettiva è emerso che l’impresa in questione aveva beneficiato, a vario titolo, di finanziamenti assistiti da garanzia statale e i finanzieri, ravvisando la possibile sussistenza di irregolarità commesse al fine di beneficiare indebitamente delle erogazioni pubbliche, hanno segnalato anche tale situazione alla procura. Le ulteriori indagini svolte hanno permesso di accertare che l’imprenditore aveva ottenuto, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per oltre 175.000 euro, rappresentando artatamente, nelle varie istanze di accesso ai benefici, una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva tale da trarre in inganno gli istituti di credito destinatari delle richieste di finanziamento. L’imprenditore è stato segnalato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche all’autorità giudiziaria competente, alla quale è stato inoltre richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Condividendo l’impianto accusatorio costruito dai finanzieri, la procura di Macerata ha disposto il sequestro numerosi automezzi e una frazione di immobile per circa 35.000 euro intestati al titolare della ditta nonché disponibilità rinvenute su rapporti finanziari alla stessa riconducibili. I militari hanno proceduto alla segnalazione del titolare alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le Marche, in quanto è stato ritenuto responsabile di aver cagionato un danno erariale pari all’ammontare dei finanziamenti indebitamente percepiti. La sezione giurisdizionale Marche ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell’imprenditore, riconoscendo la dolosità delle sue condotte e disponendo la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.