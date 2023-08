Frontale a Civitanova: Quattro feriti, giovane grave a Torrette

Incidente frontale tra due auto lungo la Statale Adriatica, grave un giovane di nazionalità indiana, che è stato trasferito con l’eliambulanza di "Marche Soccorso" all’ospedale regionale di Torrette. Ieri mattina poco dopo le 7 lo scontro sulla Statale tra via De Amicis e via Marconi, tra una Ford Fiesta e una Opel Corsa. Quattro le persone rimaste ferite nell’incidente frontale; tre viaggiavano a bordo di un veicolo e una nell’altro. Distrutte le parti anteriori delle macchine nell’impatto, che si è verificato a ridosso dell’incrocio con via Marconi, la strada che collega la Statale Adriatica con il parcheggio sul retro della stazione ferroviaria di Civitanova. Tre dei feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, mentre per l’indiano, che ha riportato lesioni più gravi, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza di "Marche Soccorso", che è atterrata nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria Ausuliatrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova, il 118, la Croce Rossa di Porto Potenza e la pattuglia della Polstrada per i rilievi utili a stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente.

l. c.