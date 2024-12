Frontale a Santa Maria Apparente: quattro feriti

Scontro frontale tra due auto lungo la provinciale a Santa Maria Apparente, quattro feriti e traffico in tilt. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, all’altezza dell’incrocio tra via del Torrione e via Silvio Pellico, lungo la strada provinciale maceratese. Per cause che sono in corso di accertamento, due auto, una Fiat Panda e una Alfa Romeo Giulietta, si sono scontrate all’incrocio, all’altezza del semaforo. Un impatto piuttosto violento con le macchine che sono andate completamente distrutte sulla parte anteriore.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Verde di Civitanova. Quattro complessivamente le persone che sono rimaste ferite: un uomo di di 58 anni, un 48enne, una donna di 60 anni ed una 18enne. Fortunatamente, nessuno di loro è rimasto ferito in maniera grave, almeno secondo i primi accertamenti. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per essere sottoposti ad una serie di controlli. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Si sono formate lunghe code sia in direzione di Montecosaro che verso Santa Maria Apparente, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

c. m.