Frontale a Scossicci, 21enne all’ospedale

di Giorgio Giannaccini

Violento scontro frontale tra due auto lungo Scossicci: a finire in ospedale una osimana di 21 anni, ma per fortuna la giovane non risulta in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 10, sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati. La 21enne (S. S. le iniziali) stava percorrendo la strada a bordo di una Ford Fiesta, in direzione nord, verso Numana. Ma a un certo punto, per cause in corso di accertamento, l’auto è andata a sbattere con una Renault Kadjar, che andava nel senso opposto di marcia. Al volante c’era una 62enne (P. A. le iniziali), anch’essa residente a Osimo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Renault stava girando alla propria sinistra per entrare nel parcheggio del bar Kocònero, che si trova lato spiaggia. Ingenti i danni per entrambe le macchine, tant’è che gli airbag della Ford sono scoppiati. Immediato l’intervento, in ambulanza, dei militi del 118 che hanno soccorso la giovane. E vista la dinamica del sinistro, è stata chiamata pure l’eliambulanza Icaro, poi atterrata su un campo lì vicino. Ma alla fine le condizioni della 21enne, che è sempre rimasta cosciente, non erano così gravi e l’eliambulanza è ripartita vuota. La ragazza è stata poco dopo caricata in ambulanza e portata per accertamenti al pronto soccorso di Civitanova. Illesa invece la 62enne. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Civitanova, che hanno staccato le batterie e messo in sicurezza le due auto ormai malridotte.