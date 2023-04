Frontale: anziano trasportato a Torrette

Un 82enne di Camerino è ricoverato a Torrette, dopo uno scontro frontale avvenuto ieri. Intorno alle 9.40 l’uomo, con la moglie al fianco, stava percorrendo la strada provinciale 22 al volante della sua Fiat Uno. Ma in località Ponti l’auto è finita contro un furgone Fiat Doblò, condotto da un 27enne. Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’anziano. Il personale del 118, subito accorso sul posto, ha chiesto il ricovero urgente all’ospedale di Torrette. L’uomo dunque è stato portato ad Ancona in eliambulanza. Il sospetto è che il pensionato abbia riportato un trauma addominale. La moglie è stata invece accompagnata al pronto soccorso di Camerino, ma le sue condizioni sono meno preoccupanti. Illeso il conducente del furgone. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Camerino.