Frontale contro uno scooter: scappa l’autista

di Giorgio Giannaccini

Stava viaggiando in sella al suo scooter, quando è stato travolto da un’auto che lo ha fatto rovinare a terra. Ma l’automobilista invece di fermarsi e prestare soccorso, è fuggito via. E adesso è caccia al pirata della strada su cui i militari sono sempre più vicini.

I fatti sono avvenuti ieri mattina, al confine tra Porto Potenza e Porto Recanati. Intorno alle 9, un ventenne originario di Recanati stava percorrendo (sopra al suo due ruote) la strada Regina, in direzione da monti a mare. Finché avrebbe girato alla sua sinistra, per immettersi all’incrocio con la zona industriale situata nel quartiere Santa Maria in Potenza. Ma proprio in quel momento, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un’auto che andava nello stesso senso di marcia si sarebbe messa a sorpassare e così avrebbe urtato una delle due ruote dello scooter, facendo cadere il ragazzo sull’asfalto. Però, subito dopo l’impatto, la macchina non si è fermata e anzi è scappata via a tutto gas verso la costa, proseguendo la corsa in senso nord. Sul posto sono stati chiamati i militi del 118, arrivati in ambulanza, e poi i carabinieri della caserma di Porto Potenza (diretti dal maresciallo capo Alessio Alberigo). Il 20enne era rimasto cosciente, tuttavia gli operatori sanitari hanno deciso di portarlo in ambulanza, per precauzione, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Per fortuna, il giovane non è in pericolo di vita. Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti, oltre ad aver visionato le telecamere di videosorveglianza pubblica. Immediatamente hanno avviato il dispositivo di ricerca. Da quanto emerge, l’auto in questione sarebbe una berlina, di colore chiaro. Sempre da indiscrezioni, pare che il responsabile abbia le ore contate e che i carabinieri siano ormai sulle sue tracce, per presentargli il conto. Tra le misure che gli saranno notificate, c’è pure una denuncia per il reato di omissione di soccorso stradale.