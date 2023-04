Frontale: ferito un anziano, trasferito all’ospedale di Torrette

Un 77enne di Castelfidardo è stato ricoverato a Torrette in codice rosso in seguito ad un frontale avvenuto ieri fra due auto lungo la strada provinciale 105 Recanati-Castelfidardo, all’altezza del vivaio Sampaolesi. Nello schianto, sulle cui cause sta facendo accertamenti la Polizia municipale di Recanati, il veicolo che stava procedendo in direzione Castelfidardo, una Renault Kangoo alla cui guida c’era l’anziano, si è scontrato frontalmente con un Suv Tivoli condotto da una donna di Recanati di 48 anni. Nel violento urto ad avere la peggio il conducente della Renault che ha riportato serie lesioni. I sanitari del 118 hanno dapprima prestato le prime cure al 77enne ma, considerate le sue condizioni, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è elevato da Torrette per atterrare nelle vicinanze dell’incidente. Nessuna seria conseguenza alla conducente del Suv. Per la messa in sicurezza dei due autoveicoli è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Osimo. Disagi alla circolazione.