Frontale fra auto, 30enne all’ospedale

Incidente ieri verso l’ora di pranzo in via Gherarducci, poco prima della rotatoria Prosperi. Due auto, una Suzuki e una Volkswagen, che viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrate all’altezza di una curva: probabile che una delle due auto abbia leggermente invaso l’altra corsia. Alla guida della Suzuki un ragazzo di 30 anni mentre sull’altro mezzo viaggiava un uomo sulla cinquantina. Ad avere la peggio il giovane che è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Civitanova mentre per il cinquantenne non è stato necessario nessun ricovero. Danni ai due mezzi. È stata interrotta la circolazione stradale per diversi minuti per la perdita di olio sulla strada di uno dei due veicoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per accertamenti e un’ambulanza del 118.