Frontale: grave giovane mamma

Una giovane mamma è rimasta ferita piuttosto seriamente in un incidente avvenuto ieri a Pioraco. Conseguenze minori, fortunatamente, per i tre figli che erano con lei. Poco prima delle 15, in località Paradiso lungo la strada 361, si sono scontrate frontalmente una Kia Picanto, che si dirigeva verso Fiuminata, e una Alfa Romeo Mito, che procedeva nel senso di marcia opposto. Al volante della Kia c’era una commerciante 40enne di Fiuminata, e in auto con lei la figlia ventenne e i due figli di 15 e 14 anni; sulla Mito invece viaggiava una 38enne, anche lei residente a Fiuminata. Per estrarre le persone dalle vetture sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Mentre i ragazzi e la 38enne sono rimasti feriti in modo poco grave, e sono stati portati all’ospedale di Camerino, per la mamma 40enne i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario il ricovero urgente a Torrette. Per la donna dunque è arrivata l’eliambulanza, con la quale è andata subito ad Ancona. Pur avendo riportato diverse fratture nell’impatto, la 40enne per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi.