Frontale mortale, proprietario Bmw trovato e indagato

È indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso il proprietario della Bmw 320 coinvolta domenica mattina nell’incidente in cui ha perso la vita Leonello Vitali, 91enne di Tolentino. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare chi si trovasse alla guida della Bmw: nessuno, infatti, aveva prestato aiuto all’anziano. Intanto, dopo essere stato rintracciato, nel tardo pomeriggio di domenica, al 23enne residente a Urbisaglia, disoccupato e sprovvisto di patente, che risulta proprietario della macchina, sono stati fatti dei prelievi di sangue per verificare la presenza di eventuali tracce di alcol o droghe.