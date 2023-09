Frontale sulla SS16 a Corridonia: scontro, feriti e blocco

Scontro frontale sulla rampa di accesso della superstrada a Corridonia, ieri alle 14.30. Uscendo dalla corsia in direzione monti della Val di Chienti una Volvo, dopo la curva, è finita contromano e ha urtato in pieno una Audi Q3 che arrivava dal senso di marcia opposto. Il conducente dell’Audi è rimasto leggermente ferito: all’arrivo dell’ambulanza del 118 sia lui, sia il conducente della Volvo hanno rifiutato di essere accompagnati al pronto soccorso per accertamenti, ritenendo di stare benone entrambi. L’incidente ha però bloccato la rampa, per consentire i rilievi agli agenti della Polstrada, poi la rimozione delle vetture coinvolte e la pulizia della carreggiata. La strada è rimasta chiusa fino a poco dopo le 16, con leggeri problemi alla circolazione in superstrada.