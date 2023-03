Frontale tra auto, coinvolti sei ragazzi

Tre feriti sono il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nelle prime ore notturne dell’altro giorno lungo la provinciale 25 che collega Cingoli con Macerata. Nell’accaduto sono rimasti coinvolti sei ragazzi. Verso le 22.10, nel tratto in località Calandrione, si sono scontrate frontalmente due auto: una Lancia Musa con cinque giovani a bordo, e una Fiat Panda con un occupante, tutti originari di Cingoli e di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Nell’urto non particolarmente violento (l’impatto sarebbe avvenuto sui lati dei rispettivi posti di guida) hanno riportato lesioni il conducente e un passeggero della Lancia Musa, e il giovane al volante della Fiat Panda. Notevoli i danni subìti da entrambi i veicoli. Sul posto, con l’automedica del 118, un’unità dei vigili del fuoco di Macerata per la rimozione dei mezzi, una pattuglia dei carabinieri di Macerata e una squadra di operatori della Piros. Considerata la dinamica del sinistro, è stato disposto iol trasferimento dei due occupanti della Lancia Musa condotti dalla Piros al Pronto soccorso dell’ospedale "Carlo Urbani" di Jesi in cui dal 118 è stato trasportato l’autista della Fiat Panda. Non gravi le condizioni di ciascuno. Sulle cause del sinistro i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

g. cen.