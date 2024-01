Frontale tra auto: due feriti

Paura ieri pomeriggio, per un violento incidente lungo la provinciale 53. In località Cantagallo di Pollenza intorno alle 16 si sono scontrate in modo frontale due auto, una Volkswagen Up e una Toyota Yaris Cross. In un primo momento, per uno dei feriti che sembrava in condizioni serie il personale del 118 aveva chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Poi però per fortuna la prima visita sul posto ha permesso di valutare in maniera più ottimistica le sue condizioni, quindi sia lui che l’altro automobilista coinvolto sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale per le cure necessarie. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra da Macerata.