Frontale tra auto e camion: c’è un ferito

Incidente stradale ieri mattina, all’ingresso della superstrada a Sforzacosta. Intorno alle 11 si sono scontrati frontalmente un’auto e un camion . Subito sono stati chiamati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto ai due conducenti, hanno portato in ambulanza l’automobilista al pronto soccorso, per gli accertamenti del caso. A Sforzacosta sono arrivati anche i vigili de fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e gli agenti della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell’incidente. Per consentire queste operazioni, è stato necessario chiudere l’uscita dalla 77 per un paio di ore, con inevitabili disagi e rallentamenti per il traffico.

p. p.