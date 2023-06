Frontale tra auto, ferite due insegnanti

Due professoresse si sono scontrate ieri mattina, mentre andavano a scuola. Entrambe sono state portate all’ospedale di Torrette, in condizioni delicate. L’incidente è avvenuto alle 7.45 circa a Canepina di Camerino, lungo la strada statale 256. Una 60enne di Camerino, diretta verso Castelraimondo al volante della sua Audi A4, ha imboccato una curva a destra, mentre dalla direzione opposta stava arrivando la Citroen C4 condotta da una 55enne di San Severino, diretta verso Camerino. Le due auto si sono scontrate in modo frontale, e le due insegnanti sono rimaste ferite in modo abbastanza serio. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, che hanno aiutato i sanitari del 118 a estrarre le donne dagli abitacoli delle vetture danneggiate. Le due sono rimaste sempre coscienti durante le operazioni di soccorso, ma alla luce della violenza dello scontro il personale medico ha ritenuto preferibile ricoverarle entrambe ad Ancona. La 60enne dunque è stata portata d’urgenza a Torrette in eliambulanza, mentre la 55enne ha raggiunto lo stesso ospedale con l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Camerino, per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e le conseguenti responsabilità. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e la carreggiata.