Frontale tra auto, mamma e due bambini soccorsi

Momenti di paura ieri poco prima delle 8, lungo la strada dell’Acquara, in contrada Addolorata, a Recanati, teatro di un violento incidente frontale. Due auto – un Suv con a bordo una mamma e i suoi due figli di 7 e 16 anni, e una Renault utilitaria condotta da una donna che aveva da poco accompagnato il figlio a scuola – si sono scontrate vicino alla curva situata sotto l’azienda agricola Marchianni. Nell’impatto sono rimaste ferite tutte e quattro le persone. Tutti erano coscienti al momento dei soccorsi, ma la gravità della dinamica e la presenza di minori hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza Icaro.

Uno dei due bambini è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi in elisoccorso, mentre il fratellino è stato accompagnato nello stesso ospedale con un’ambulanza infermieristica. La madre e l’altra automobilista sono state, invece, portate all’ospedale regionale di Torrette: la prima con eliambulanza, la seconda con un mezzo medicalizzato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e Osimo, che hanno estratto dagli automezzi tre delle quattro persone coinvolte e messo in sicurezza l’area, i mezzi del 118 e la Croce Gialla di Recanati, che hanno prestato le prime cure. Sul posto le forze dell’ordine per la viabilità: la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, ed è stata riaperta solo in tarda mattinata.