Frontale tra auto sulla provinciale, sette persone in ospedale

Frontale tra auto, sette persone finiscono in ospedale. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17 sulla strada provinciale che collega Montecassiano a Montefano. In un veicolo viaggiavano in due e dopo l’impatto sono rimasti bloccati nella macchina, la portiera non si apriva e a farli uscire ci hanno pensato i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118. Tutti e sette sono finiti all’ospedale per eseguire degli accertamenti, ma per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. Presenti nel luogo dell’incidente anche i carabinieri per eseguire i relativi rilievi. I vigili del fuoco hanno aiutato due automobilisti a uscire dall’abitacolo e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.