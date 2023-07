Frontale tra due auto a Porto Recanati: Anziano all'ospedale

Incidente, ieri, lungo lo stradone Sorbelli nel quartiere Scossicci: due auto si sono scontrate frontalmente e uno dei conducenti è stato portato all’ospedale di Civitanova. L’episodio è avvenuto in mattinata, nella zona a nord di Porto Recanati, e ha causato per un po’ disagi e rallentamenti al traffico. Intorno alle 9.45, una Fiat Qubo condotta da un anziano (residente a Loreto) stava percorrendo lo stradone Sorbelli. Ma poi, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta di marcia. Così l’auto è finita addosso a una Kia, guidata da un uomo originario di Osimo. Sul posto sono quindi intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati, oltre ai vigili del fuoco di Civitanova per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti e la polizia locale che ha svolto i rilievi del caso. Ad avere la peggio il loretano, che è stato caricato e trasportato al pronto soccorso di Civitanova, per accertamenti.