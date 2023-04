Frontale tra due auto, bimba di 18 mesi portata al Salesi

Bimba di un anno e mezzo portata al Salesi dopo un frontale fra due auto in contrada Addolorata di Recanati, nel tratto fra la zona Fratesca e la Chiesa del quartiere. La mamma con la figlia viaggiava a bordo della sua auto, una Vitara, intenta ad uscire da casa, da una stradina secondaria, per immettersi sulla strada comunale, in un tratto dove insiste una curva stretta e con scarsa visibilità. Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra auto, una Volkswagen Caddy condotta da un giovane del luogo che percorreva la strada con direzione Recanati-zona Squartabue. L’impatto fra i due mezzi è stato a quel punto quasi inevitabile anche se nel tentativo di evitare il frontale la Caddy ha sterzato nell’altra direzione. Proprio a causa di questa manovra l’auto è finita nella scarpata, a sinistra della carreggiata. Nell’impatto, per fortuna, nessuno dei tre occupanti dei due mezzi ha riportato danni, ma, per sicurezza, i sanitari del 118, subito accorsi sul posto, hanno ritenuto opportuno sottoporre a accertamenti la bambina trasportandola in codice verde al "Salesi" di Ancona. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia municipale coadiuvata, per mettere in sicurezza la strada, dai Vigili del fuoco intervenuti sia da Osimo che da Macerata.