Frontale tra due auto: donna trasferita a Torrette

Grave incidente stradale, ieri sera, vicino all’ippodromo di Corridonia: una donna è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. Poco dopo le ore 19, sulla provinciale che collega Corridonia a Macina di Mogliano, due auto si sono scontrate frontalmente e ha avuto la peggio una signora che è rimastra imprigionata tra le lamiere dell’auto sulla quale viaggiava. In breve tempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Macerata che hanno provveduto ad estrarre la donna per la quale l’equipaggio del 118, avendo subito riscontrato la gravità delle ferite, si era già premunito di disporre il trasferimento ad Ancona. L’eliambulanza è atterrata nella piazzola attrezzata della zona industriale e la signora è stata trasportata a Torrette e presa in cura dai medici del pronto soccorso che hanno disposto esami più approfonditi per valutare meglio il quadro clinico. L’uomo alla guida dell’altra auto ha invece riportato ferite minori ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. L’incidente ha causato dei disagi alla circolazione, limitati al minimo dall’intervento dei carabinieri di Corridonia, che hanno eseguito anche i rilievi di legge.