Frontale tra due auto, grave anziana

Una donna di 90 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale, ieri nel primo pomeriggio. È successo intorno alle 14 lungo la provinciale 362, in contrada Cimarella alle porte di Macerata. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, una Ford Kuga che proveniva da Appignano, condotta da un 65enne, avrebbe leggermente sbandato finendo nella corsia opposta, sulla quale da Macerata stava arrivando una Fiat Punto condotta da un 70enne. I due automobilisti non hanno riportato lesioni gravi, ma il personale del 118 ha riscontrato invece una condizione più compromessa per la 90enne, che era a bordo della Ford. Per lei dunque è stato chiesto il trasporto urgente in eliambulanza ad Ancona, e l’anziana è stata subito ricoverata a Torrette. In ambulanza, i conducenti sono stati accompagnati al pronto soccorso di Macerata per accertamenti. In Cimarella sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre i feriti dalle auto e poi per rimettere in sicurezza mezzi e carreggiata, e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Soccorsi e accertamenti hanno reso necessario chiudere la strada per circa due ore, fino a quando non è stata liberata dalle auto coinvolte.

Paola Pagnanelli