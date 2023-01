Frontignano e Bolognola: domani il ’verdetto’ sull’apertura degli impianti

"Se le temperature non si alzeranno troppo, sabato e domenica apriremo il tapis roulant del campo scuola, con la pista campo scuola e la pista per slittini". È la speranza di Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono le stazioni di Frontignano (nella foto) e Bolognola. E sarebbe la prima volta, in questa stagione invernale senza neanche un giorno di apertura degli impianti finora. Ieri, la coltre bianca ha segnato dai 10 centimetri a valle ai 15-20 centimetri a 1.600 metri. "Speriamo che continui ancora – aggiunge -, ora confidiamo nell’andamento meteo dei prossimi giorni, se si mantiene freddo; è prevista, infatti, un’altra piccola nevicata domani. Rimaniamo fiduciosi per aprire almeno il campo scuola nel weekend". Ma la conferma potrà arrivare solo venerdì. Stessa quantità di neve anche a Bolognola: "Per ora i 10 centimetri di neve caduta non sono sufficienti poter aprire le piste, abbiamo battuto invece il campo scuola Scoiattolo servito dal tapis roulant. Se le temperature ci aiutano un po’ con l’innevamento è molto probabile l’apertura del campo scuola per il fine settimana". Meno neve, invece, a Sassotetto di Sarnano, dove si è fermata intorno ai 5 centimetri.