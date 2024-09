Frulla ribalta il Fabriano: Matelica ai quarti

2

FABRIANO CERRETO

1

: Ginestra, Zappasodi, Merli (13’ st Antonioni), Aquila, Lucarini, Mistura, Gabrielli (13’ st Isaku), Giovannini (13’ st Frulla), Amico (1’ st Stroppa), Veneroso (39’ st Rosolani), Strupsceki. All. Santoni.

FABRIANO CERRETO: Mazzoni (36’ st 12 Stroppa), Marino (36’ st Franconi), Proietti Zolla, Carnevali, Stortini, Gori, Marinelli, Isla (13’ st De Sanctis), Guidarelli (31’ st Grassi), Peluso (31’ st Bagnolo), Nacciarriti. All. Caporali.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 46’ Marino, 21’ st Zappasodi, 28’ st Frulla.

La formazione di mister Giuseppe Santoni, dopo l’1-0 dell’andata, vince anche il match di ritorno e approda ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Le due squadre, che si erano affrontate pure domenica scorsa in campionato, hanno vissuto stavolta la sfida in modo diverso rispetto alle due precedenti partite a causa dell’abbondante pioggia caduta sul sintetico del "Giovanni Paolo II" di Matelica. Alla fine l’ha spuntata la compagine di casa che, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, ha sfoderato una ripresa più convincente e ha trovato il successo con un’altra "perla" su punizione dello specialista Frulla, il quale aveva segnato anche domenica, sempre da calcio piazzato. Gli ospiti, più grintosi, sono passati in vantaggio allo scadere di una combattuta prima frazione con l’esterno Marino. Poi c’è stato il pareggio di Zappasodi (classe 2003) a metà della ripresa. Il pari avrebbe qualificato già il Matelica. Tuttavia, poco prima della mezz’ora, ecco Mattia Frulla tirar fuori dal cilindro magico la conclusione vincente, dal limite dell’area. Ora, archiviata la parentesi di Coppa, testa di nuovo al campionato: domenica altro match casalingo, con il Chiesanuova.

m. g.