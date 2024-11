Frulla rientra e firma il pareggio. Santoni: "Il rigore era dubbio"

Mattia Frulla rientra dopo un mese dall’infortunio ed è subito decisivo per il Matelica. Il gol del 2-2 a tre minuti dal termine della sfida di Montegranaro porta infatti la sua firma, grazie a un gran calcio di punizione. Alla vigilia della trasferta mister Giuseppe Santoni contava proprio nel suo recupero, assieme a quello del difensore Wahi. Quest’ultimo ha giocato l’intera partita, mentre Frulla è subentrato a Zappasodi dopo 17 minuti della ripresa. Con loro in campo il Matelica ha confermato di avere esperienza e qualità. Ora manca all’appello soltanto il difensore centrale Mistura, i cui tempi di recupero sono più lunghi. Santoni è soddisfatto della prova dei suoi, anche se resta perplesso su alcune decisioni arbitrali: "Nel primo tempo, dopo essere passati in vantaggio – dice – siamo stati costretti a rincorrere per un dubbio rigore: il nostro giocatore, infatti, era girato di spalle con le braccia attaccate al corpo. L’altra domenica non ci è stato concesso un penalty e non c’è stata l’espulsione di un nostro avversario. Non ci lamentiamo degli arbitri, andiamo avanti sempre per la nostra strada. Tant’è che durante l’intervallo ho detto ai ragazzi di rimboccarsi le maniche e fare del tutto per recuperare. Alla fine ci siamo riusciti e questa partita ha dimostrato il valore della rosa. I cambi sono stati fondamentali". Il Matelica resta assieme a Chiesanuova (imbattuta) e Maceratese una delle squadre meno sconfitte in campionato (un solo stop). E domenica arriva il K Sport Montecchio Gallo, altra leader del girone.

m. g.