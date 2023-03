Fucili della Coldiretti: "Animali uccisi, ottenuti indennizzi maggiori"

"In questi anni Coldiretti si è prodigata e ha ottenuto l’innalzamento del valore degli indennizzi agli allevatori in caso di predazioni da lupo e si è impegnata ad attivare bandi per le recinzioni antilupo e per l’acquisto e il mantenimento cani da guardiania". A parlare è il presidente di Coldiretti Macerata Francesco Fucili. Dalla fine di novembre 2022, infatti, sono stati previsti indennizzi più cospicui in caso di perdite del bestiame predato dai lupi (fino al 24% in più rispetto al passato gli incrementi decisi dalla Regione nei confronti del settore zootecnico). In pratica l’indennizzo è quanto vengono ripagati agli allevatori, come risarcimento, un vitello, una mucca o una pecora uccisi dai lupi. In base ai dati forniti da Coldiretti in seguito ai monitoraggi della Regione, nel 2020 tra i Comuni del Maceratese che hanno avuto più aggressioni da lupo ci sono Pieve Torina (5), Visso (4) e Camerino (4). Nel 2021 di nuovo Visso e Pieve Torina sono risultati quelli con maggiori aggressioni segnalate. Nel 2022, invece, con Pieve Torina compaiono Sefro e Valfornace. "Ma in generale – aggiunge Coldiretti – tutto l’entroterra è colpito e, negli ultimi tempi, sono arrivate segnalazioni anche da Potenza Picena e Porto Recanati".