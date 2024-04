Fuga di gas a Piediripa. Altra notte fuori casa per oltre venti persone. Aperta un’inchiesta

Un’altra notte fuori casa per le 25 persone di Pieridipa che abitano nella zona dell’ufficio postale, dove ieri si è registrata una massiccia fuga di gas. Su quanto accaduto, il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha aperto un fascicolo ipotizzando la violazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro: si tratta di una norma che indica le regole da seguire per la prevenzione degli incendi. Il magistrato ha incarico gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di verificare se uno scavo come quello in corso a Piediripa fosse soggetto a questa regola, e se tutte le cautele necessarie fossero state previste. Al momento è stato iscritto al registro degli indagati il preposto alla sicurezza della ditta che, poi, aveva affidato in subappalto a un’impresa locale l’intervento a Piediripa. I lavori servivano alla messa in posa della fibra.

Prima di usare la scavatrice, la ditta aveva fatto dei monitoraggi con il georadar che avevano individuato la conduttura del gas. Ma in quel punto c’erano due tubi, uno sopra l’altro, che il georadar non poteva segnalare. Per questo, con lo scavo, è stata lesionata la conduttura. Si trattava tra l’altro di un tubo principale per l’erogazione del gas, per questo il danno causato è stato rilevante. Nella notte tra martedì e mercoledì Italgas e vigili del fuoco hanno proseguito i lavori per risolvere il problema con il gas. E da ieri mattina i vigili del fuoco sono impegnati nei controlli di cantine, piani interrati e fognature, alla ricerca di pericolose sacche di gas che potrebbero essersi create, e che esporrebbero a un rischio di esplosioni. Sono stati usati soffiatori e acqua per disperdere il gas, dove è stato trovato ancora accumulato. Purtroppo questi controlli richiedono tempo, per questo i residenti nell’area a rischio – circa mille metri quadrati nella zona delle Poste – prima di oggi non potranno tornare a casa, e tutte le attività commerciali come Trony e Romcaffé anche ieri sono dovute rimanere chiuse. Circa 25 persone saranno ancora costrette a trovare un alloggio di fortuna. La maggior parte di loro è stata accolta dai parenti, agli altri ha provveduto il Comune, trovando una sistemazione all’hotel Grassetti, alla Domus San Giuliano e alla Casa di Bethlem. Il vice sindaco Francesca D’Alessandro, l’assessore alla protezione civile Paolo Renna, il comandante della polizia locale Danilo Doria martedì sera sono stati a Piediripa, nel punto creato davanti alla chiesa della frazione a disposizione dei cittadini. E anche ieri polizia locale, Polstrada, carabinieri e protezione civile sono stati impegnati nella frazione, per risolvere i vari problemi emersi. La chiusura di via Cluentina al traffico ha creato diversi problemi alla circolazione. In superstrada si sono formate code e rallentamenti già parecchi chilometri prima dell’uscita di Corridonia. La polizia locale consiglia di uscire a Morrovalle o a Sfozacosta.