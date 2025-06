Fuga di gas oggi a Macerata: tubo di metano rotto duranti gli scavi, traffico deviato

Macerata, 9 giugno 2025 – I vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza Nazario Sauro per una perdita di gas metano per una rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Sul posto attualmente ci sono due squadre di pompieri per il monitoraggio, con specifica strumentazione, della concentrazione del gas in aria e per la verifica della sicurezza degli appartamenti circostanti. La zona è stata chiusa al passaggio dei mezzi e anche dei pedoni.

“Si raccomanda di non percorrere Corso Cairoli e viale Trieste – scrive il Comune sui social –; gli agenti della Polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Per chi abita nelle immediate vicinanze dell’area è fortemente raccomandato allontanarsi dalle abitazioni e chiudere le finestre. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona con l'intervento di Italgas”.

Presente anche la Polizia, il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Andrea Marchiori, Katiuscia Cassetta, Paolo Renna e Riccardo Sacchi. Il traffico è stato deviato prima di raggiungere lo Sferisterio, verso via Don Bosco.

Ieri sera invece i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino sono intervenuti con due autobotti a San Severino, in località Uvagliolo, per l’incendio di un’auto. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo anche 18 rotoballe di fieno situate nelle immediate vicinanze del veicolo. Il personale ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla messa in sicurezza del mezzo e allo smassamento delle rotoballe. L’intervento si è concluso intorno alle 3 del mattino.