Fuga e omissione di soccorso: denunciato il 37enne. Stabili le condizioni della coppia finita fuori strada

Per fuga da incidente stradale e omissione di soccorso sarà denunciato dalla polizia locale il 37enne di Montefano che martedì, alla guida di una Lancia Ypsilon, si è scontrato con una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano un 76enne del posto e la sua compagna russa di 55 anni, lungo la zona industriale di Porto Recanati.

Appena dopo l’impatto il montefanese era scappato a piedi, mentre la Fiat Punto era volata dentro a un fosso. I due conviventi erano stati soccorsi dal 118 e trasportati, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette. Dopo solo mezz’ora gli agenti, guidati dal commissario capo Sirio Vignoni (nella foto), avevano ritrovato il 37enne e lo avevano portato in ospedale. Lì era stato sottoposto alle analisi di rito, per capire se durante la guida fosse sotto effetto di alcol o droghe. E tra pochi giorni arriveranno i risultati. Ma c’è dell’altro. È emerso infatti che il giovane era rimasto coinvolto con la sua auto in altro incidente avvenuto poco prima sulla strada Regina, dove aveva urtato un furgone della ditta Dhl. Ma pure qui era fuggito via. I rilievi in quel caso erano stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che ora lo multeranno per fuga da incidente senza feriti. Intanto sono in ripresa le condizioni del 76enne e della 55enne, i quali hanno riportato delle fratture. Lo scontro era avvenuto intorno alle 14.50. A quell’ora la coppia stava viaggiando a bordo della Fiat Punto nella zona sud. A un certo punto l’auto si era immessa in via dell’Industria ma, per cause in corso di accertamento, era stata centrata a forte velocità dalla Lancia Ypsilon guidata dal 37enne. Erano dovuti intervenire i vigili del fuoco di Civitanova per estrarre dalle lamiere i due conviventi. Successivamente il 76enne (in ambulanza) e la 55enne (in eliambulanza) erano stati condotti all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

g. g.