Fuga di gas ad Apiro (Macerata): evacuate 13 persone

Apiro (Macerata), 29 dicembre 2024 - Attimi di paura ad Apiro, nel Maceratese, per una fuga di gas metano: 13 persone sono state evacuate da quattro immobili. L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 9 in via Piaggia e via Madonna della Fonte, in campo le squadre dei vigili del fuoco di Macerata e dei volontari di Apiro; tecnici al lavoro per verificare che non ci siano altre emergenze. È stata attivata la ditta del gas che sta lavorando per intercettare la perdita, sul posto anche la Polizia Locale.