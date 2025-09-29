Fuga di gas nel garage occupato da abusivi: denunciati tre stranieri e il proprietario

Mogliano (Macerata), 29 settembre 2025 – Fuga di gas in centro a Mogliano con un 26enne trovato incosciente sopra un materasso: scattano tre denunce. I carabinieri della stazione di Mogliano, in seguito a una indagine avviata dopo una fuga di gas avvenuta in centro, hanno denunciato tre pakistani, rispettivamente di 26, 32 e 63 anni, impiegati nel settore agricolo. Il primo è stato denunciato per invasione di edificio, il secondo per favoreggiamento e tutti e tre per violazione del divieto di detenere bombole gpl in ambienti chiusi e interrati a causa del rischio di accumulo di gas ed esplosioni.

Il 10 agosto, in seguito ad una segnalazione di fuga gas al 112 da parte di una residente del centro cittadino di Mogliano, i militari avevano effettuato un sopralluogo per individuarne la possibile causa. Con la collaborazione dei vigili del fuoco nel frattempo arrivati sul posto, è stato individuato il garage da dove si sprigionava il gas. I carabinieri, utilizzando una fessura presente sulla porta in ferro, sono riusciti a individuare la bombola di gpl che si trovava nel garage e a chiuderla. Poi, con l’aiuto dei vigili del fuoco, i militari sono riusciti a entrare nell’angusto garage oramai fuga di gas dove, dopo aver messo in sicurezza la bombola di gpl, su di un lato della stanza hanno trovato un materasso con un uomo apparentemente incosciente che era riverso sopra. L’uomo, un 26enne di origini pakistane, ha ripreso conoscenza, tentando di spiegare perché fosse lì.

Un successivo sopralluogo dei Carabinieri insieme con la polizia locale ha permesso di trovare in quello stesso garage un altro pakistano, un 32enne, regolare in Italia: è emerso che l’uomo abitava in quel locale da circa un mese. Dopo i due interventi in quel garage, di proprietà di un loro connazionale che vive sopra, è emerso che la struttura non aveva i requisiti minimi per poter ospitare al suo interno persone e che i due pakistani trovati all’interno lo lo avevano occupato abusivamente. Al termine degli accertamenti sia gli occupanti del garage che il proprietario sono stati denunciati.