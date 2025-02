Fugge all’alt e sperona i carabinieri: "Stavo andando da un avvocato"

Era uscito di casa nonostante fosse ai domiciliari e dopo un inseguimento durato una decina di chilometri si scontra con l’auto dei carabinieri. Arrestato un 39enne che vive a Osimo, Emanuele Carloni. L’episodio era avvenuto nel pomeriggio di lunedì quando i carabinieri, nel corso di un controllo, hanno notato a Loreto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza patente, perché revocata, che stava guidando un’auto lungo la statale adriatica in direzione di Porto Recanati. Il 39enne, inoltre, si trovava ai domiciliari. Per verificare se avesse una eventuale autorizzazione, i carabinieri lo hanno seguito, segnalandogli di fermarsi per un controllo. Il 39enne prima avrebbe accostato poi, quando un carabiniere è sceso dall’auto per chiedergli i documenti, l’uomo ha ingranato la marcia, scappando a tutta velocità. Imperterrito, tra manovre azzardate e cambi di direzione repentini, ha continuato verso Scossicci, in direzione mare. Dopo un inseguimento, durato una decina di chilometri, l’uomo ha svoltato nel parcheggio del supermercato Sì Superstore, dove ha perso il controllo del mezzo ed è salito su una aiuola spartitraffico. Infine, con un’inversione ad U, ha provato a riprendere via Scarfiotti e si è scontrato frontalmente con l’auto dei carabinieri.

In seguito all’urto con lo spartitraffico, il 39enne ha battuto la testa contro il montante, provocandosi una ferita alla testa. L’uomo, in stato di agitazione, ha anche provato a scappare a piedi. Ma i carabinieri lo hanno bloccato. L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Per lui otto giorni di prognosi. Poi è stato arrestato dai carabinieri per resistenza, danneggiamento ed evasione. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la direttissima, davanti al giudice Andrea Belli. Il pm era Raffaela Zuccarini. L’uomo, difeso dall’avvocato Giorgio Di Tomassi, davanti al giudice ha reso spontanee dichiarazioni, dicendo che era uscito di casa per andare da un avvocato di un sindacato per delle questioni di lavoro, credendo di aver avuto il permesso per farlo visto che aveva mandato una pec alla polizia di Osimo. Non si sarebbe fermato perché impaurito. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’avvocato che assiste il 39enne ha chiesto un termine a difesa. L’udienza è stata rinviata al 29 aprile.