Fugge all’alt: inseguito per le vie del centro

Non si ferma all’alt, ma spinge il piede sull’acceleratore e fugge. Inseguito dai carabinieri per le vie del centro di Civitanova, è finito nei guai un 50enne.

Sono stati giorni all’insegna dei controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Macerata, impegnati in una serie di servizi preventivi lungo le principali arterie stradali e nelle zone più frequentate della movida giovanile, dalla costa all’entroterra. L’obiettivo: garantire maggiore sicurezza alla circolazione e prevenire comportamenti a rischio, soprattutto nelle ore notturne.

A Civitanova, in via Carducci, durante un posto di controllo, i militari dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo hanno intimato l’alt a un’auto, ma il conducente, un 50enne residente a Castelfidardo, già noto alle forze dell’ordine, ha deciso di ignorare l’ordine e di fuggire a tutta velocità.

Ne è nato un inseguimento lungo le vie del centro, con i carabinieri che si sono lanciati di corsa dietro al mezzo in fuga, mantenendo, come sempre in questi casi, alta l’attenzione per evitare rischi ai passanti e agli altri automobilisti. Dopo alcune centinaia di metri, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. Al momento del controllo è emerso che la patente gli era stata revocata e che l’auto, non di sua proprietà, apparteneva al padre. Il fidardense è stato quindi denunciato per inottemperanza all’alt, guida con patente revocata e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e non si sono registrati danni, ma sono stati momenti di grandissima tensione.

A Macerata invece, i militari della Sezione radiomobile del Nucleo operativo hanno denunciato un 45enne originario dello Sri Lanka, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato nel corso della notte mentre era al volante della propria auto: l’etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 0,98 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea, come da prassi.

Chiara Marinelli