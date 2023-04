Fugge dal pronto soccorso per evitare l’alcoltest

Scappa dal pronto soccorso per evitare l’alcoltest. In seguito ad un incidente stradale avvenuto a Sant’Angelo in Pontano, i carabinieri hanno denunciato un trentasettenne proveniente da fuori provincia per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro. Dopo il sinistro, l’uomo era stato accompagnato al pronto soccorso per le cure delle lesioni riportate. Alla richiesta di eseguire gli esami finalizzati a verificare se vi fosse positività ad alcol e sostanze stupefacenti, si è allontanato dall’ospedale. Invece un ventiduenne è stato denunciato dai carabinieri di San Severino perché, durante un controllo alla circolazione effettuato in Tolentino, è stato fermato alla guida della propria auto in palese stato di ebbrezza. Il ragazzo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,78 grammilitro (il limite consentito è di 0,5, quindi quasi quattro volte di più). Oltre alla denuncia penale, per lui è scattato il ritiro del titolo di guida.